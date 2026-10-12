Faridabad News: सेक्टर-76 में लावारिस कुत्तों का आतंक, तीन हजार परिवार परेशान

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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर-76 में लावारिस कुत्तों की बढ़ती संख्या और उनके आक्रामक व्यवहार से करीब तीन हजार परिवार परेशान हैं। सेक्टर के विभिन्न ब्लॉक और गलियों में घूमने वाले कुत्तों के कारण लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। रात के समय कुत्तों के वाहन चालकों के पीछे दौड़ने से सड़क हादसों का खतरा भी बना रहता है।आरडब्ल्यूए की ओर से कई बार नगर निगम अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ है। अब इस मामले को राज्यमंत्री राजेश नागर के संज्ञान में लाया गया है। आरडब्ल्यूए सेक्टर-76 के प्रधान विनोद कुमार नागर ने बताया कि क्षेत्र में लावारिस कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ये कुत्ते अचानक लोगों के पीछे दौड़ने लगते हैं और कई बार हमला करने की स्थिति पैदा हो जाती है। इससे सुबह-शाम टहलने और जरूरी काम से बाहर निकलने वाले लोगों में डर बना रहता है। रात में दोपहिया वाहन चालकों के पीछे कुत्तों के दौड़ने से संतुलन बिगड़ने और दुर्घटना होने की आशंका रहती है।उन्होंने बताया कि ग्रेटर फरीदाबाद में पार्कों की कमी के कारण बच्चे सड़कों पर खेलने को मजबूर हैं। ऐसे में लावारिस कुत्तों से बच्चों को विशेष खतरा रहता है। महिलाओं और बुजुर्गों को भी इनकी वजह से परेशानी झेलनी पड़ रही है। आरडब्ल्यूए ने नगर निगम से कई बार शिकायत कर समस्या के समाधान की मांग की, लेकिन अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई। विनोद नागर के अनुसार, राज्यमंत्री राजेश नागर के सामने मामला उठाने के बाद उन्होंने अधिकारियों से बातचीत कर समस्या पर ध्यान देने और आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।आरडब्ल्यूए उपप्रधान शमशेर सिंह कादियान सहित रणवीर डागर, ऋषि त्यागी, तेजवीर और रमेश उनियाल ने भी चिंता जताते हुए नगर निगम से नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई की मांग की है।