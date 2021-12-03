Faridabad News: प्रदर्शन में शामिल हुई मेयर
नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 01:13 AM IST
Updated Tue, 13 Oct 2026 01:13 AM IST
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फरीदाबाद। नई दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय पर हुए प्रदर्शन में फरीदाबाद की मेयर ने भी भाग लिया। प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता के नेतृत्व में मेयर प्रवीण बत्रा जोशी दिल्ली पहुंची और कांग्रेस सांसद बिमोल पर कार्रवाई की मांग की। भाजपा महिला मोर्चा द्वारा आयोजित हुए इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने जेएनयू यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल के विरुद्ध निष्पक्ष कार्रवाई करने तथा कांग्रेस नेतृत्व पर लगाए जा रहे कथित संरक्षण के आरोपों को लेकर जवाबदेही तय करने की मांग उठाई। ब्यूरो
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