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Faridabad News: करवाचौथ की खरीदारी में बाजारों में रौनक

Thu, 22 Oct 2026 11:56 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 11:56 PM IST
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Markets abuzz with Karwa Chauth shopping
लहंगे, अनारकली सूट और नए डिजाइन के परिधान बने महिलाओं की पसंद
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संवाद न्यूज एजेंसी

फरीदाबाद। करवाचौथ का त्योहार नजदीक आते ही शहर के बाजारों में खरीदारी की रौनक बढ़ने लगी है। एनआईटी-एक, ओल्ड फरीदाबाद, सेक्टर-15, 16 और बल्लभगढ़ के बाजारों में महिलाएं अपने मनपसंद परिधान खरीदने पहुंच रही हैं। कोई पारंपरिक साड़ी पसंद कर रही है तो कोई लहंगे, अनारकली सूट और नए डिजाइन के परिधानों की तलाश में जुटी है।

दुकानदारों का कहना है कि फिलहाल कारोबार सामान्य है, लेकिन खरीदारी बढ़ने की उम्मीद है। करवाचौथ पर सजने-संवरने के लिए महिलाएं अभी से तैयारियां कर रही हैं। कई महिलाएं इसलिए भी पहले खरीदारी कर रही हैं, ताकि पसंदीदा साड़ी के साथ मैचिंग ब्लाउज सिलवाने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। बाजारों में पारंपरिक परिधानों के साथ नए डिजाइन और रंगों के कपड़ों को लेकर भी महिलाएं दुकानदारों से जानकारी ले रही हैं।
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साड़ी के साथ नए डिजाइन के परिधानों की तलाश

इस बार महिलाएं पारंपरिक साड़ियों के अलावा लहंगा, अनारकली सूट, फिश कट परिधान और कश्मीरी प्लाजो जैसे विकल्प भी पसंद कर रही हैं। महिलाएं त्योहार पर पहनने के लिए ऐसे कपड़े तलाश रही हैं, जो खूबसूरत होने के साथ आरामदायक भी हों। दुकानों पर अलग-अलग डिजाइन और रंगों के परिधान देखकर महिलाएं अपनी पसंद के अनुसार खरीदारी कर रही हैं।
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कपड़ों की सिलाई में समय लगता है। आखिरी समय की भागदौड़ से बचने के लिए पहले खरीदारी करना बेहतर है।
- राजो, जवाहर कॉलोनी




इस बार पारंपरिक साड़ी के साथ नए डिजाइन के सूट भी देख रही हूं। त्योहार पर कुछ अलग पहनने का मन है।
- आरती, एनआईटी तीन






अभी बाजार में सामान्य खरीदारी हो रही है। करवाचौथ नजदीक आने पर महिलाओं की संख्या बढ़ने की उम्मीद है।
- सुमन, दुकानदार



महिलाएं अभी से साड़ी, सूट और लहंगे के डिजाइन देखने आ रही हैं। आने वाले दिनों में खरीदारी में तेजी आएगी।
- प्रिंस आहूजा, दुकानदार
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