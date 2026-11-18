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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। जवाहर कॉलोनी 60 फीट रोड बाजार में अतिक्रमण, जाम और गंदगी की समस्या के कारण परेशानी का सामना करना पड़ा रहा है। यह बातें बुधवार को संवाद कार्यक्रम में व्यापारियों ने कहीं और प्रशासन से जल्द से जल्द समाधान की मांग की। हरियाणा व्यापार उद्योग मंडल के जिलाध्यक्ष राम जुनेजा, धर्मेंद्र, लोकेश गुप्ता, प्रवीण कुमार सहित कई अन्य दुकानदारों ने बताया कि मार्केट की सबसे बड़ी समस्या अवैध रेहड़ी-पटरी और अतिक्रमण है। इसके कारण पूरी सड़क ब्लॉक हो जाती है और हर समय जाम की स्थिति बनी रहती है। इसके साथ ही पार्किंग नहीं हैं, इसके चलते खुद दुकानदारों और ग्राहकों को सड़क किनारे वाहन खड़े करने पड़ते हैं। इसके कारण जाम की स्थिति बनी रहती है।व्यापारियों ने बताया कि बाजार में जहां-तहां गंदगी पड़ी रहती है। कई बार प्रशासन की ओर से कई दिनों तक कूड़ा नहीं उठाया जाता है। इसके कारण अक्सर जगह-जगह कूड़े का ढेर भी लग जाता है। कई बार इसकी शिकायत की है, पर कोई समाधान नहीं हुआ है। हमारी प्रशासन से मांग है कि जल्द से जल्द यह समस्याएं सुलझा दे, जिससे कि हम शांति से अपना व्यापार कर सकें।बातचीतबाजार में अवैध रेहड़ी-पटरी वालों ने कब्जा कर रखा है। ग्राहकों को दुकान तक पहुंचने में परेशानी होती है। - राम जुनेजा, जिलाध्यक्ष, हरियाणा व्यापार उद्योग मंडलमार्केट में पार्किंग की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। दुकानदारों और ग्राहकों को मजबूरी में सड़क किनारे वाहन खड़े करने पड़ते हैं। - सुरेंद्र गर्ग, व्यापारीबाजार में नियमित सफाई नहीं होती। कई-कई दिनों तक कूड़ा नहीं उठाया जाता, जिससे दुकानदारों और ग्राहकों को परेशानी होती है। - लोकेश गुप्ता, व्यापारीअतिक्रमण, जाम और गंदगी के कारण व्यापार प्रभावित हो रहा है। प्रशासन को इन समस्याओं का जल्द स्थायी समाधान करना चाहिए। - रविंद्र सिंह, व्यापारी