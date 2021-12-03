Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Manav Rachna Youth Cup: Kalka, Azad Academy win their matches

मानव रचना यूथ कप: कालका, आजाद अकादमी ने जीते मुकाबले

Sun, 15 Nov 2026 12:11 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 12:11 AM IST
विज्ञापन
Manav Rachna Youth Cup: Kalka, Azad Academy win their matches
फरीदाबाद। सेक्टर-14 स्थित मानव रचना इंटरनेशनल स्कूल में शनिवार को मानव रचना यूथ कप फुटबॉल टूर्नामेंट के मुकाबले खेले गए। युवा खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया। चार मुकाबलों में कुल 14 गोल दागे गए।
विज्ञापन

कालका पब्लिक स्कूल दक्षिण दिल्ली और आजाद फुटबॉल अकादमी ने अपने-अपने आयु वर्गों में बड़ी जीत दर्ज की। अंडर-8 आयु वर्ग में कालका पब्लिक स्कूल ने एनआईएफसी अकादमी को 4-0 से हराया। अनन्य रावत ने तीन गोल किए, जबकि सांवर ने एक गोल दागा। अंडर-10 आयु वर्ग में एटमैक्स अकादमी सेक्टर-12 ए ने एमआरआईएस-14 को 4-0 से मात दी। गोरांश ने अकेले चार गोल कर टीम को जीत दिलाई। अंडर-12 वर्ग में आजाद फुटबॉल अकादमी ने स्पोर्टिंग क्लब को 5-0 से परास्त किया। रचित ने तीन गोल किए, वहीं लक्ष्मी और तन्वी ने एक-एक गोल किया। अंडर-16 वर्ग में एटमैक्स अकादमी सेक्टर-12 ने डक स्पोर्ट्स फुटबॉल अकादमी को 1-0 से हराया। माइटी ने मैच का एकमात्र गोल किया। कई टीमों ने एकतरफा जीत दर्ज कर अगले दौर की ओर मजबूत कदम बढ़ाए। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed