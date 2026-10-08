फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Man pays a heavy price for intervening in a dispute between his sister and brother in law attacked with a kni

फरीदाबाद: बहन और जीजा के विवाद में बीच-बचाव करना युवक को पड़ा भारी, चाकू से किया हमला, आरोपी जीजा फरार

Thu, 08 Oct 2026 10:01 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, फरीदाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, फरीदाबाद Published by: Digvijay Singh Updated Thu, 08 Oct 2026 10:01 PM IST
सार

खेड़ीपुल थाना क्षेत्र में बुधवार रात बहन और जीजा के बीच चल रहे विवाद को शांत कराने पहुंचे युवक पर उसके जीजा ने चाकू से हमला कर दिया। आरोपी ने गुस्से में रसोई में रखा चाकू उठाकर युवक पर ताबड़तोड़ वार किए।

विज्ञापन
Man pays a heavy price for intervening in a dispute between his sister and brother in law attacked with a kni
चाकू से हमला - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

खेड़ीपुल थाना क्षेत्र में बुधवार रात बहन और जीजा के बीच चल रहे विवाद को शांत कराने पहुंचे युवक पर उसके जीजा ने चाकू से हमला कर दिया। आरोपी ने गुस्से में रसोई में रखा चाकू उठाकर युवक पर ताबड़तोड़ वार किए। हमले में युवक के सिर, गर्दन और कंधे समेत शरीर पर छह जगह गंभीर घाव आए हैं। घायल को परिजनों ने उपचार के लिए बीके सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया।

विज्ञापन


जानकारी के अनुसार वजीरपुर रोड, खेड़ीपुल निवासी राजकुमार का बुधवार रात अपनी पत्नी आरती से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। दोनों के बीच कहासुनी बढ़ने पर आरती का भाई शीनू बीच-बचाव करने के लिए पहुंचा। शीनू अपनी बहन के घर ही रहता है। आरोप है कि विवाद शांत कराने के प्रयास के दौरान राजकुमार गुस्से में आ गया और रसोई में रखा चाकू उठा लिया।
विज्ञापन


इसके बाद आरोपी ने शीनू पर चाकू से कई वार कर दिए। अचानक हुए हमले में शीनू संभल नहीं सका और उसके सिर, गर्दन, कंधे समेत शरीर के छह हिस्सों पर चोटें आईं। वारदात के बाद आरोपी राजकुमार मौके से फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल शीनू को तत्काल बीके सिविल अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी हालत को देखते हुए उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन


घटना की सूचना मिलने के बाद खेड़ीपुल थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश की जा रही है। पुलिस विवाद के कारणों के साथ-साथ घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed