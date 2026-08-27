फरीदाबाद: सड़क हादसे में घायल शख्स की मौत, नाराज परिजनों ने जाम की सर्विस रोड, आरोपी चालक की गिरफ्तारी की मांग

फरीदाबाद में सड़क हादसे में घायल 40 वर्षीय व्यक्ति की मौत के बाद आरोपी वाहन चालक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर गुरुवार को लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों ने डीएनडी-केएमपी एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर जाम लगा दिया और खेड़ी पुल थाने पहुंचकर प्रदर्शन किया। लोगों ने पुलिस पर मामले में कार्रवाई करने में देरी का आरोप लगाया। इससे ग्रेटर फरीदाबाद की ओर जाने वाले रास्तों पर जाम हो गया।

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प्रदर्शनकारियों के अनुसार, 23 अगस्त को ग्रेटर फरीदाबाद में अमृता अस्पताल के आसपास सड़क हादसे में स्कार्पियों की टककर लगने से बाइक सवार मोहम्मद नियाजुदीन गंभीर रूप से घायल हो गया था। हादसे के बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। गुरुवार को उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पदम नगर के लोगों का आरोप है कि हादसे के बाद से अब तक पुलिस ने आरोपी वाहन चालक के खिलाफ न तो प्रभावी कार्रवाई की और न ही उसे गिरफ्तार किया। बाइक सवार की मौत की सूचना मिलने के बाद लोगों का आक्रोश बढ़ गया। उन्होंने पुलिस से आरोपी चालक की तत्काल गिरफ्तारी और उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की।जाम और प्रदर्शन की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाकर शांत करने का प्रयास किया। पुलिस ने नियाजुदीन की मौत के बाद मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने लोगों को निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा दिलाया है।