Faridabad News: ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत

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फरीदाबाद। फरीदाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-दो पर ट्रेन की चपेट में आने से 50 वर्षीय विनोद की मौत हो गई। मृतक डबुआ कॉलोनी का रहने वाला था। हादसे की सूचना मिलने पर जीआरपी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर बीके अस्पताल भेज दिया। जीआरपी ने फोन कर विनोद के परिजनों को हादसे की जानकारी दी। मृतक के भाई शिव कुमार ने बताया कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था और उनका इलाज चल रहा था। उनके मस्तिष्क का ऑपरेशन भी हुआ था। हादसे की सूचना मिलने के बाद परिवार के लोग बीके अस्पताल पहुंचे। जीआरपी ने शव को बीके अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। संवाद