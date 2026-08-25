Faridabad News: दुकान बंद करने जा रहे व्यक्ति पर हमला

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पुलिस ने शिकायत और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर 24 अगस्त को प्राथमिकी दर्ज की है। पीड़ित अमनदीप सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 23 अगस्त को रात करीब 8 बजे उसके मोबाइल पर अमित कपूर की व्हाट्सएप कॉल आई। आरोप है कि कॉल पर उसे जान से मारने की धमकी दी गई। इसी दौरान उसके पिता लखबीर सिंह दुकान बंद करने के लिए जा रहे थे। पुलिस प्रवक्ता यशपाल के अनुसार लखबीर सिंह की मेडिकल रिपोर्ट 24 अगस्त को जारी हुई, जिसमें 4 चोटें दर्ज हैं। संवाद

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फरीदाबाद। दुकान बंद करने जा रहे व्यक्ति पर पांच-छह लोगों ने हमला कर दिया। आरोप है कि धारदार हथियार से उनके माथे पर वार किया गया, जबकि अन्य आरोपियों ने लाठी-डंडों से हमला किया। घटना से पहले व्हाट्सएप कॉल कर जान से मारने की धमकी भी दी गई।