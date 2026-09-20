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आबरू के साथ-साथ धन भी लूटा: बार-बार एक ही धमकी देकर शारीरिक संबंध बनाने का डाला दबाव, 1.5 लाख रुपये भी वसूले

Sun, 20 Sep 2026 06:46 PM IST
Akash Dubey संवाद न्यूज एजेंसी, बल्लभगढ़ (फरीदाबाद)
संवाद न्यूज एजेंसी, बल्लभगढ़ (फरीदाबाद) Published by: Akash Dubey Updated Sun, 20 Sep 2026 06:46 PM IST
सार

गाजियाबाद के अर्जुन ने युवती को तस्वीरें और वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी देकर डेढ़ लाख रुपये ठगे। पुलिस ने युवती को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा।

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Man arrested for pressuring woman into physical relations by threatening to make a video viral
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : AI Generated

विस्तार
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हरियाणा के फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ के सेक्टर-85 निवासी व्यक्ति ने अपनी बेटी के घर से चले जाने की शिकायत थाना खेड़ीपुल पुलिस को दी थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवती को 16 सितंबर को गाजियाबाद से सकुशल बरामद कर लिया। पूछताछ में युवती ने पुलिस को बताया कि मोदीनगर, गाजियाबाद निवासी अर्जुन उसकी फोटो और वीडियो परिवार के सदस्यों को भेजने तथा सार्वजनिक करने की धमकी देकर उस पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालता था। आरोपी उससे पैसे की मांग भी करता था।

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पुलिस के अनुसार, आरोपी की धमकियों से डरकर युवती ने अलग-अलग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के माध्यम से करीब 1.5 लाख रुपये उसे भेज दिए। युवती से मिली जानकारी के आधार पर थाना खेड़ीपुल पुलिस ने आरोपी अर्जुन के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। पुलिस टीम ने आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस प्रवक्ता यशपाल का कहना है कि मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। 

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