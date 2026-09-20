आबरू के साथ-साथ धन भी लूटा: बार-बार एक ही धमकी देकर शारीरिक संबंध बनाने का डाला दबाव, 1.5 लाख रुपये भी वसूले

हरियाणा के फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ के सेक्टर-85 निवासी व्यक्ति ने अपनी बेटी के घर से चले जाने की शिकायत थाना खेड़ीपुल पुलिस को दी थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवती को 16 सितंबर को गाजियाबाद से सकुशल बरामद कर लिया। पूछताछ में युवती ने पुलिस को बताया कि मोदीनगर, गाजियाबाद निवासी अर्जुन उसकी फोटो और वीडियो परिवार के सदस्यों को भेजने तथा सार्वजनिक करने की धमकी देकर उस पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालता था। आरोपी उससे पैसे की मांग भी करता था।

विज्ञापन