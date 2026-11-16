फरीदाबाद: मंत्री की बेटी की शादी से पहले आशीर्वाद देने पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, परिवार से की मुलाकात

बेटी की शादी की तैयारियों के बीच हरियाणा सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति राज्यमंत्री राजेश नागर और उनके परिवार के लिए रविवार का दिन खास बन गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला विवाह से पहले रविवार शाम राज्यमंत्री के ग्रेटर फरीदाबाद के भतौला गांव स्थित आवास पर पहुंचे। यहां उन्होंने बेटी मुस्कान को आशीर्वाद दिया और उसके सुखद एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना की। साथ ही परिवार के सदस्यों को विवाह की अग्रिम शुभकामनाएं दीं। खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री की बेटी मुस्कान का विवाह 25 नवंबर को होना है।

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