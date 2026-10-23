फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Local commissioner cannot be appointed for the purpose of gathering evidence; municipal body's appeal dismissed.

Faridabad News: साक्ष्य जुटाने के लिए लोकल कमिश्नर नियुक्त नहीं हो सकता, नगर की अपील खारिज

Fri, 23 Oct 2026 11:23 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 11:23 PM IST
विज्ञापन
Local commissioner cannot be appointed for the purpose of gathering evidence; municipal body's appeal dismissed.
कृषि भूमि के व्यावसायिक इस्तेमाल का सबूत नहीं दे पाया नगर निगम,
विज्ञापन

अदालत ने चहारदीवारी और गेट सील करने की कार्रवाई को चुनौती देने वाले पक्ष के हक में फैसला बरकरार रखा
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। कृषि भूमि के व्यावसायिक इस्तेमाल के सबूत जुटाने के लिए अपील के दौरान लोकल कमिश्नर नियुक्त नहीं किया जा सकता। यह टिप्पणी करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार की अदालत ने नगर निगम की अपील खारिज कर दी। अदालत ने 21 अक्तूबर को दिए फैसले में कहा कि निगम जमीन का व्यावसायिक इस्तेमाल साबित नहीं कर पाया। वहीं, राजस्व रिकॉर्ड में जमीन पर बाजरे की फसल बोए जाने की पुष्टि हुई। अदालत ने लोकल कमिश्नर नियुक्त करने की निगम की मांग भी खारिज कर दी।

अमृत सिंह ने डबुआ गांव में 18 कनाल 19 मरले जमीन पर अपना मालिकाना हक और कब्जा होने का दावा किया था। नगर निगम ने आठ अगस्त 2018 को हरियाणा नगर निगम अधिनियम की धारा 261(1) के तहत नोटिस जारी किया था। इसके बाद 21 अगस्त 2018 को जमीन के गेट सील कर दिए गए। अमृत सिंह ने नोटिस का जवाब देने के साथ निगम की कार्रवाई को अदालत में चुनौती दी थी। निगम ने दलील दी कि जमीन एक कार एजेंसी को स्टॉकयार्ड के लिए किराये पर दी गई थी और वहां व्यावसायिक गतिविधियां हो रही थीं। हालांकि, अदालत ने पाया कि निगम के नोटिस में जमीन किराये पर देने या स्टॉकयार्ड के रूप में इस्तेमाल करने का उल्लेख नहीं था। निगम इस दावे के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य भी पेश नहीं कर पाया।
विज्ञापन


राजस्व रिकॉर्ड में बाजरे की फसल का उल्लेख
अदालत ने हलका पटवारी भारत भूषण की गवाही और वर्ष 2019 की खरीफ फसल की गिरदावरी को अहम माना। राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार, जमीन पर बाजरे की फसल बोई गई थी। निगम व्यावसायिक इस्तेमाल साबित करने के लिए संबंधित गवाह भी पेश नहीं कर पाया। अदालत ने हरियाणा नगर निगम भवन उपनियम, 2014 का उल्लेख करते हुए कहा कि भवन की परिभाषा में चहारदीवारी शामिल नहीं है। फैसले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व निर्णय का भी हवाला दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन


लोकल कमिश्नर नियुक्त करने की मांग खारिज
अदालत ने कहा कि अपील के दौरान लोकल कमिश्नर नियुक्त करने की मांग का उद्देश्य जमीन के व्यावसायिक इस्तेमाल के संबंध में साक्ष्य जुटाना था। इसके लिए लोकल कमिश्नर नियुक्त नहीं किया जा सकता। अदालत ने निगम की अर्जी खारिज करते हुए 17 मार्च 2023 के निचली अदालत के फैसले में कोई अवैधता नहीं पाई और नगर निगम की अपील खारिज कर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed