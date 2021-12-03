फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Laptop stolen after breaking car window

Faridabad News: कार का शीशा तोड़कर लैपटॉप चोरी

Fri, 09 Oct 2026 12:54 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 12:54 AM IST
विज्ञापन
Laptop stolen after breaking car window
फरीदाबाद। गुरुग्राम रोड स्थित हनुमान मंदिर के सामने खड़ी कार का शीशा तोड़कर अज्ञात व्यक्ति लैपटॉप चोरी कर ले गया। पीड़ित की शिकायत पर थाना डबुआ पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अलीगढ़ के सुमेरपुर अमरौली निवासी ललित कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह छह अक्तूबर को कंपनी की मीटिंग के सिलसिले में फरीदाबाद आया था। मीटिंग खत्म होने के बाद वह वापस लौट रहा था। रास्ते में फरीदाबाद-गुरुग्राम रोड स्थित हनुमान मंदिर के सामने दर्शन करने के लिए रुका था। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed