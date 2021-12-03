Faridabad News: कार का शीशा तोड़कर लैपटॉप चोरी

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फरीदाबाद। गुरुग्राम रोड स्थित हनुमान मंदिर के सामने खड़ी कार का शीशा तोड़कर अज्ञात व्यक्ति लैपटॉप चोरी कर ले गया। पीड़ित की शिकायत पर थाना डबुआ पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अलीगढ़ के सुमेरपुर अमरौली निवासी ललित कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह छह अक्तूबर को कंपनी की मीटिंग के सिलसिले में फरीदाबाद आया था। मीटिंग खत्म होने के बाद वह वापस लौट रहा था। रास्ते में फरीदाबाद-गुरुग्राम रोड स्थित हनुमान मंदिर के सामने दर्शन करने के लिए रुका था। संवाद