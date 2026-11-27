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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। पर्वतीय क्षेत्रों में विकास के नाम पर होने वाले निर्माण कार्यों और प्राकृतिक जल निकासी व्यवस्था में बदलाव से भूस्खलन का खतरा बढ़ रहा है। ऐसे में सड़कों, शहरों और अन्य बुनियादी ढांचों के निर्माण से पहले वैज्ञानिक अध्ययन को अनिवार्य रूप से महत्व देना होगा। शुक्रवार को अमृता विश्व विद्यापीठम में आयोजित सातवें विश्व भूस्खलन मंच (डब्ल्यूएलएफ-7) के समापन पर अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों ने यह बात कही।सम्मेलन में इस पर विशेष जोर दिया गया कि विकास की योजनाएं तैयार करते समय आपदा के संभावित खतरों का आकलन किया जाए, ताकि निर्माण के साथ लोगों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके। भारत में पहली बार आयोजित इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में 75 देशों और क्षेत्रों के करीब 1900 शोधकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑन लैंडस्लाइड्स और इंटरनेशनल प्रोग्राम ऑन लैंडस्लाइड्स की ओर से यूनेस्को सहित अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से आयोजित सम्मेलन के लिए 700 से अधिक शोधपत्र और शोध सार प्राप्त हुए।चर्चा के दौरान विशेषज्ञों ने बताया कि अत्यधिक बारिश, पहाड़ों पर अनियोजित निर्माण, सड़कों के लिए पहाड़ियों की कटाई और प्राकृतिक जल निकासी मार्गों में बदलाव आपदा की गंभीरता बढ़ा सकते हैं। ऐसे क्षेत्रों में निर्माण से पहले भूगर्भीय परिस्थितियों का अध्ययन जरूरी है।सम्मेलन को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने भी संबोधित किया। इस दौरान फरीदाबाद घोषणापत्र प्रमुख चर्चा का केंद्र रहा। इसका उद्देश्य भूस्खलन से जुड़े वैज्ञानिक शोध को सरकारी नीतियों और विकास योजनाओं में व्यावहारिक रूप से लागू करना है। सम्मेलन की अध्यक्ष एवं अमृता विश्व विद्यापीठम की प्रति कुलपति डॉ. मनीषा विनोदिनी रमेश ने कहा कि वैज्ञानिक ज्ञान का इस्तेमाल केवल आपदा के बाद राहत और बचाव कार्यों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसका उपयोग पहले से खतरे की पहचान करने और नुकसान कम करने के लिए होना चाहिए।