Faridabad News: बैठक में उठा सीवर की सफाई का मुद्दा
नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 12:35 AM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 12:35 AM IST
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फरीदाबाद। एनआईटी-5 क्षेत्र में सीवर व्यवस्था बदहाल होने से स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लंबे समय से समस्या का समाधान नहीं होने पर सोमवार को स्थानीय लोगों की बैठक हुई। इसमें सीवर ओवरफ्लो, गलियों में गंदा पानी जमा होने और दुर्गंध की समस्या को लेकर चर्चा की गई।
स्थानीय लोगों का कहना है कि सीवर लाइन की सफाई और मरम्मत के लिए कई बार संबंधित अधिकारियों को शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ। निवासी पद्म सिंह ने बताया कि सीवर का पानी सड़कों और गलियों में जमा होने से लोगों को आवाजाही में परेशानी होती है। साथ ही आसपास रहने वाले लोगों को दुर्गंध का सामना करना पड़ता है। बैठक में लोगों ने कहा कि समस्या के कारण क्षेत्र में बीमारी फैलने का भी खतरा बना हुआ है। उन्होंने नगर निगम से सीवर लाइन की सफाई कराने के साथ क्षतिग्रस्त लाइनों की मरम्मत कराने की मांग की। संवाद
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स्थानीय लोगों का कहना है कि सीवर लाइन की सफाई और मरम्मत के लिए कई बार संबंधित अधिकारियों को शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ। निवासी पद्म सिंह ने बताया कि सीवर का पानी सड़कों और गलियों में जमा होने से लोगों को आवाजाही में परेशानी होती है। साथ ही आसपास रहने वाले लोगों को दुर्गंध का सामना करना पड़ता है। बैठक में लोगों ने कहा कि समस्या के कारण क्षेत्र में बीमारी फैलने का भी खतरा बना हुआ है। उन्होंने नगर निगम से सीवर लाइन की सफाई कराने के साथ क्षतिग्रस्त लाइनों की मरम्मत कराने की मांग की। संवाद
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