Faridabad News: सुबह से ही तेज धूप, दिनभर गर्मी का असर

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बृहस्पतिवार को शहर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को भी गर्मी से राहत मिलने के आसार कम हैं। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दिन में तेज धूप और उमस के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दोपहर के समय जरूरी काम होने पर ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। संवाद विज्ञापन

बृहस्पतिवार को शहर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को भी गर्मी से राहत मिलने के आसार कम हैं। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दिन में तेज धूप और उमस के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दोपहर के समय जरूरी काम होने पर ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। संवाद

फरीदाबाद। अक्तूबर में भी शहरवासियों को गर्मी और उमस से राहत नहीं मिल रही है। बृहस्पतिवार को सुबह से ही तेज धूप निकली रही, जिससे दिनभर गर्मी का असर बना रहा। हालांकि दोपहर के बीच कुछ समय के लिए आसमान में बादल छाए रहने से लोगों को थोड़ी राहत मिली, लेकिन इससे तापमान और गर्मी के असर में खास बदलाव नहीं आया। अब लोगों को बारिश का इंतजार है।