फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Instructions to provide free and uninterrupted water via tankers at Achievers Society.

Faridabad News: अचीवर्स सोसाइटी में टैंकरों से मुफ्त और निर्बाध पानी उपलब्ध कराने के निर्देश

Thu, 03 Sep 2026 12:28 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 12:28 AM IST
विज्ञापन
Instructions to provide free and uninterrupted water via tankers at Achievers Society.
शिकायत पर मानवाधिकार आयोग सख्त, नगर निगम और एफएमडीए से जवाब तलब
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी

फरीदाबाद। सेक्टर-49 स्थित अचीवर्स सोसाइटी (कालिंदी हिल) में करीब 500 परिवारों को 20 साल से नियमित सार्वजनिक जलापूर्ति नहीं मिलने की शिकायत पर हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने सख्ती दिखाई है। आयोग ने नगर निगम फरीदाबाद और फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (एफएमडीए) से इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। वहीं, स्थायी व्यवस्था होने तक सोसाइटी के लोगों को सरकारी टैंकरों से मुफ्त और निर्बाध पानी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

सोसाइटी निवासियों की ओर से आयोग में दायर शिकायत में बताया गया कि सोसाइटी का विकास वर्ष 2004-05 में टीपी-तीन योजना के तहत हुआ था। शुरुआत में सोसाइटी के भीतर मौजूद बोरवेल से पानी की जरूरत पूरी होती थी। जरूरत पड़ने पर निजी टैंकर भी मंगवाए जाते थे। समय के साथ बोरवेल सूख गए। इसके बाद से परिवारों को रोजमर्रा की जरूरत के लिए निजी टैंकरों से पानी खरीदना पड़ रहा है।
विज्ञापन


शिकायतकर्ताओं के अनुसार, यह केवल कम या अनियमित जलापूर्ति का मामला नहीं है, बल्कि सोसाइटी में पिछले दो दशक से नियमित सार्वजनिक जलापूर्ति की व्यवस्था ही नहीं है। करीब 500 परिवारों को निजी टैंकरों पर लगातार खर्च करना पड़ रहा है। शिकायत में टैंकरों से मिलने वाले पानी की पर्याप्तता और गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए गए हैं। निवासियों ने स्थायी सार्वजनिक जलापूर्ति व्यवस्था के साथ अंतरिम तौर पर सरकारी टैंकर उपलब्ध कराने की मांग की थी।
विज्ञापन
विज्ञापन


नगर निगम से पूछा, अब तक क्यों नहीं पहुंची सार्वजनिक जलापूर्ति

आयोग ने नगर निगम आयुक्त और एफएमडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से रिपोर्ट तलब की है। अधिकारियों से पूछा गया है कि अचीवर्स सोसाइटी में सार्वजनिक जलापूर्ति का नेटवर्क उपलब्ध है या नहीं। यदि नहीं है तो इसके पीछे क्या कारण हैं। मौजूदा बोरवेल और पानी के अन्य स्रोतों की स्थिति भी बताने को कहा गया है। रिपोर्ट में वर्तमान में उपलब्ध पानी की मात्रा और गुणवत्ता, सरकारी या निजी टैंकरों से की जा रही आपूर्ति तथा निवासियों की ओर से दी गई शिकायतों पर हुई कार्रवाई का ब्योरा मांगा गया है। अधिकारियों को यह भी बताना होगा कि पिछले 20 वर्षों से नियमित सार्वजनिक जलापूर्ति नहीं होने के क्या कारण रहे और स्थायी जलापूर्ति के लिए अब क्या कदम उठाए जाएंगे। मामले की अगली सुनवाई 12 नवंबर 2026 को होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed