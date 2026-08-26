Faridabad News: विद्यार्थियों को कानूनी अधिकार बताए

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फरीदाबाद। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) ने गांव सिही स्थित राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पॉक्सो अधिनियम को लेकर जागरूकता शिविर आयोजित किया। इसमें विद्यार्थियों और स्कूल स्टाफ को बच्चों की सुरक्षा से जुड़े कानूनों तथा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी दी गई। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जितेंद्र सिंह, कमलेश शर्मा और पैनल अधिवक्ता ने बच्चों के कानूनी अधिकार, अपराध की सूचना देने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। संवाद