Faridabad News: बीके अस्पताल पहुंचे सफाई कर्मचारी पर ससुराल वालों ने किया हमला

फरीदाबाद। बीके अस्पताल के गेट के पास नगर निगम के सफाई कर्मचारी के साथ ससुराल वालों द्वारा मारपीट का मामला सामने आया है। साले की पत्नी के फोन करने पर बातचीत के लिए पहुंचे शिकायतकर्ता को आरोपियों ने घेरकर पीटा, जिससे उसके दाहिने हाथ की उंगली में चोट आई है। पुलिस ने पांच नामजद आरोपियों समेत अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।नगर निगम की हड़ताल में शामिल अरुण निवासी एसजीएम नगर को दो सितंबर को उसके साले सचिन की पत्नी रबिना ने फोन कर बीके अस्पताल बुलाया। जब अरुण और सचिन वहां पहुंचे, तो रबिना, उसकी सास रीना, भारती, रोनक और दो अन्य युवकों ने उन पर लात-घूंसों से हमला कर दिया। बाद में जीतू और भजनलाल ने भी आकर मारपीट की। झगड़े में 1,200 रुपये और मंगलसूत्र भी गिर गया। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि बीके अस्पताल में 15 सितंबर को डॉक्टर ने उंगली के जोड़ खिसकने की पुष्टि की हैं। इसके बाद एसजीएम नगर थाने में 17 सितंबर को प्राथमिकी दर्ज की गई।