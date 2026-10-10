{"_id":"6aca36264b0e1b296506ba74","slug":"hopes-for-the-metro-extension-from-ballabhgarh-to-palwal-have-risen-faridabad-news-c-24-1-pal1008-129038-2026-10-10","type":"story","status":"publish","title_hn":"Faridabad News: बल्लभगढ़ से पलवल तक मेट्रो विस्तार की उम्मीद बढ़ी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Faridabad News: बल्लभगढ़ से पलवल तक मेट्रो विस्तार की उम्मीद बढ़ी

नोएडा ब्यूरो

Updated Sat, 10 Oct 2026 06:27 PM IST Updated Sat, 10 Oct 2026 06:27 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

