Faridabad News: हनी मलिक ने 1000 मीटर दौड़ में जीता रजत पदक

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नंबर गेम- 174.40 सेकंड में पूरी की दूरीसंवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। जिले की 17 वर्षीय एथलीट हनी मलिक ने पंजाब के लुधियाना में आयोजित अंडर-18 यूथ नेशनल चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया। हनी ने प्रतियोगिता की 1000 मीटर दौड़ में यह उपलब्धि हासिल की। उन्होंने 1000 मीटर की दूरी 2 मिनट 54.40 सेकंड में पूरी कर दूसरा स्थान प्राप्त किया।प्रतियोगिता में हनी का मुकाबला देशभर से आईं प्रतिभावान धाविकाओं से था। वह स्वर्ण पदक जीतने वाली कर्नाटक की नागिनी से महज 15 मिनी सेकंड के अंतर से पीछे रहीं। नागिनी ने 2 मिनट 54.25 सेकंड का समय निकालकर पहला स्थान हासिल किया। वहीं राजस्थान की दीपिका ने 1000 मीटर दौड़ में तीसरा स्थान हासिल करते हुए कांस्य पदक जीता।हनी ने कम उम्र में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में पदक जीतकर हनी ने जिले का नाम रोशन किया है। उनके प्रदर्शन को लेकर परिजनों और प्रशिक्षकों ने खुशी जताई और भविष्य में इससे भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद व्यक्त की। हनी ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में पदक जीतना उनके लिए गौरव का क्षण है। उनका लक्ष्य आने वाली प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक जीतना है। इसके लिए वह नियमित रूप से अभ्यास कर रही हैं। हनी मलिक ने रजत पदक जीतने के साथ ही आगामी यूथ ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। उनकी इस सफलता पर एथलेटिक्स कोच कुलदीप ठाकुर, हरियाणा एथलेटिक्स के सचिव ओमवीर धनखड़ और खेल शिक्षक सौरभ ने बधाई दी है।