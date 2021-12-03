Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Heavy rush of passengers at Faridabad stations during the Chhath festival

Faridabad News: छठ पर्व पर फरीदाबाद स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़

Fri, 13 Nov 2026 12:09 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 12:09 AM IST
विज्ञापन
Heavy rush of passengers at Faridabad stations during the Chhath festival
फरीदाबाद। छठ पर्व के अवसर पर बृहस्पतिवार को फरीदाबाद के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ देखी गई। पूर्वांचल जाने वाले यात्रियों के साथ दिवाली और भाईदूज मनाकर लौटने वाले लोग भी बड़ी संख्या में मौजूद थे। फरीदाबाद और बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशनों पर सुबह से ही यात्रियों की आवाजाही बनी रही। टिकट काउंटरों पर भी यात्रियों की भीड़ लगी रही।
विज्ञापन

फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर बाबाओं की भी भारी भीड़ देखने को मिली। मांगर चुंगी में आयोजित विशाल भंडारे में शामिल होने के लिए दस हजार से अधिक बाबा फरीदाबाद पहुंचे थे। इसके चलते स्टेशन पर दिनभर बाबाओं की आवाजाही जारी रही। त्योहार के मद्देनजर रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने स्टेशनों पर निगरानी रखी। जवानों ने प्लेटफॉर्म और प्रवेश-निकास द्वारों पर यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सतर्कता बरती। आरपीएफ इंस्पेक्टर श्रवण कुमार ने बताया कि छठ पर्व को देखते हुए स्टेशनों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए जवानों की तैनाती की गई है। संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। यात्रियों को अपने सामान की सुरक्षा के प्रति भी जागरूक किया जा रहा है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed