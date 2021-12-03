Faridabad News: झमाझम बारिश से सुहावना हुआ मौसम

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फरीदाबाद। शुक्रवार रात हुई बूंदाबांदी के बाद शनिवार सुबह करीब नौ बजे झमाझम बारिश शुरू हो गई। करीब दो घंटे तक हुई लगातार बारिश से मौसम सुहावना हो गया। बारिश के साथ चली ठंडी हवाओं ने लोगों को गर्मी और उमस से राहत दिलाई।सुबह बारिश शुरू होने के बाद शहर के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। शनिवार को अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को भी आसमान में बादल छाए रहने और बारिश होने की संभावना है। रविवार को अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। अगले दो दिनों तक बारिश होने की संभावना जताई गई है।5 सितंबर सुबह 8 से शाम 5 बजे तक धौज में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गईधौज – 25 मिमीतिगांव – 20 मिमीफरीदाबाद – 07 मिमीबल्लभगढ़ – 07 मिमीमोहना – 05 मिमीबड़खल – 10 मिमीगौंछी – 13 मिमीदयालपुर – 16 मिमी