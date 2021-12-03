Faridabad News: हरियाणा वॉरियर्स ने एक विकेट से जीता मुकाबला

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फरीदाबाद। फरीदाबाद पावर कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में हरियाणा वॉरियर्स ने ब्रेव कमांडोज को एक विकेट से हराया। दशहरा मैदान पर खेले गए मुकाबले में हरियाणा वॉरियर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए ब्रेव कमांडोज की टीम 17.5 ओवर में 128 रन बनाकर आउट हो गई। मोहित राजपूत ने 35 रन बनाए। हरियाणा वॉरियर्स के गौरव सिंह गौतम ने पांच विकेट और अतुल ने चार विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी हरियाणा वॉरियर्स की टीम ने 17.4 ओवर में नौ विकेट पर 132 रन बनाकर मुकाबला जीत लिया। टीम की ओर से परवीन चंद जोशी ने 33 रन की पारी खेली। हरियाणा वॉरियर्स ने एक विकेट शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया। गौरव सिंह गौतम को पांच विकेट लेने के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। संवाद