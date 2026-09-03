Faridabad News: खेड़ी गुजरान में हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 10:50 PM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 10:50 PM IST
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फरीदाबाद। खेड़ी गुजरान में आयोजित हैंडबॉल प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों ने शानदार खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए रोमांचक मुकाबले खेले। फाइनल मुकाबले में आर्यन ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। विवेक ने रजत पदक हासिल किया, जबकि अमित को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। आयोजकों ने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया।
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