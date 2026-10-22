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Faridabad News: आधा शहर अंधेरे में डूबा, सड़कों पर उतरे गुस्साए लोग

नोएडा ब्यूरो

Updated Thu, 22 Oct 2026 11:41 PM IST Updated Thu, 22 Oct 2026 11:41 PM IST

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