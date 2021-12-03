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Faridabad News: महाराजा अग्रसेन जयंती पर निकली भव्य शोभायात्रा

Tue, 13 Oct 2026 01:01 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 01:01 AM IST
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Grand procession taken out on Maharaja Agrasen Jayanti
सेक्टर-10 और 11 में दिखी समाज की एकजुटता, बैंड-बाजों की धुन पर झूमे श्रद्धालु
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डांडिया-गरबा और झांकियों ने मोहा मन

फरीदाबाद। महाराजा अग्रसेन जयंती के अवसर पर रविवार देर शाम सेक्टर-10 और 11 में भव्य शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा में अग्रवाल समाज की एकजुटता और सांस्कृतिक परंपराओं की झलक देखने को मिली। आकर्षक झांकियों, बैंड-बाजों और महिलाओं के डांडिया-गरबा ने आयोजन को उत्सवमय बना दिया।


शोभायात्रा में भगवान श्रीगणेश, माता लक्ष्मी, राधा-कृष्ण, माता माधवी और महाराजा अग्रसेन की मनमोहक झांकियां सजाई गईं। समाज के 18 अग्र राजकुमारों की विशेष उपस्थिति भी आकर्षण का केंद्र रही। भारत बैंड की धुनों, नासिक ढोल की थाप और नफीरी बैंड के साथ महाराजा अग्रसेन का भव्य स्वागत किया गया। वहीं, पंजाबी ढोल की धुन पर महिलाओं ने डांडिया और गरबा प्रस्तुत कर माहौल को उल्लास से भर दिया। कार्यक्रम में पार्षद मुकेश अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि राजेश अग्रवाल ने मुख्य आयोजक की भूमिका निभाई। ब्यूरो
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