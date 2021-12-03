फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Got the blocked road near the elevated road under construction reopened.

Faridabad News: निर्माणाधीन एलिवेटेड रोड के पास बंद पड़े रास्ते को खुलवाया

Sun, 11 Oct 2026 12:26 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 12:26 AM IST
विज्ञापन
Got the blocked road near the elevated road under construction reopened.
त्योहारों पर खरीदारी करने आने वाले लोगों को मिलेगी राहत
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी
बल्लभगढ़। त्योहारों को देखते हुए मोहना रोड पर निर्माणाधीन एलिवेटेड पुल के पास बंद पड़े रास्ते को खुलवा दिया गया है। इससे बाजार में खरीदारी करने आने वाले लोगों और स्थानीय निवासियों को राहत मिलेगी। विधायक मूलचंद शर्मा के दिशा-निर्देशों पर भाजपा नेता टिपरचंद शर्मा ने शनिवार को निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और लोगों की आवाजाही के लिए रास्ता खुलवाया।


यह मार्ग पंजाबी धर्मशाला और महावीर कॉलोनी से मलेरना रोड, गुप्ता होटल होते हुए मेन बाजार, घंटाघर और अग्रसेन चौक की ओर जाता है। एलिवेटेड पुल के निर्माण के कारण रास्ता बंद होने से लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही थी। त्योहारों के दौरान बाजारों में बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। नवरात्र और दीपावली पर बाजारों में खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे। ऐसे में लोगों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए एलिवेटेड पुल के जिन हिस्सों में पिलर का निर्माण पूरा हो चुका है, वहां रास्ता खोलने की व्यवस्था की गई है। इससे लोगों को अनावश्यक परेशानी से बचाने और यातायात सुचारु रखने में मदद मिलेगी। इस मौके पर राहुल गोयल, प्रदीप गुप्ता और सुनील शास्त्री भी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed