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नूंह। नूंह जिले के कुरथला और आलदोका गांवों में शराब के ठेकों तथा बढ़ती नशाखोरी के खिलाफ ग्रामीणों ने विरोध जताया। एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने गांवों से शराब के ठेके हटाने और अवैध नशे पर रोक लगाने की मांग की। कुरथला में ठेका सरकारी स्कूल, मंदिर और फिरनी से 100 मीटर से कम दूरी पर है। इससे विद्यार्थियों और महिलाओं को परेशानी होती है। पहले पंचायत में ठेका स्थानांतरित करने का फैसला हुआ था, पर अमल नहीं हुआ। ज्ञापन में चिट्टा, गांजा, सूखा नशा और अवैध शराब की बिक्री पर चिंता जताई गई। जिला उपायुक्त ने आगामी आबकारी नीति में ठेके हटाने पर विचार का आश्वासन दिया।