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नगीना तहसील के गांव बलई में देश की सेवा करने वाले तीन सैनिकों की याद में प्रस्तावित ‘सैनिक स्मृति पार्क’ का निर्माण एक साल बाद भी शुरू नहीं हो पाया है। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों की मांग के बावजूद मामला प्रशासनिक स्तर पर लंबित है। जानकारी के अनुसार, गांव के रहमत, सुफैदा और बड्डन ने सेना में भर्ती होकर देश की सेवा की थी। उनकी स्मृति को स्थायी पहचान देने के लिए पंचायत समिति सदस्य शाकीरा ने 4 नवंबर 2025 को मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पार्क निर्माण की स्वीकृति मांगी थी। इसके बाद 17 नवंबर 2025 को सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण विभाग ने उपायुक्त नूंह को आवश्यक कार्रवाई के लिए पत्र भेजा था।

संवाद न्यूज एजेंसी नगीना।