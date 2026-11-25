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- आठवीं बार हुआ बड़ा हादसा, मकान भी मिट्टी में समाया- एक तरफ किसानों के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया ने पकड़ी रफ्तार, दूसरी ओर सुरंग धंसने से ग्रामीणों की बढ़ी चिंतासंवाद न्यूज एजेंसीतावड़ू। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर की सुरंग अब ग्रामीणों के लिए मुसीबत का सबब बनती जा रही है। पाटूका गांव में जमीन धंसने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। बुधवार सुबह एक बार फिर सुरंग के पास मिट्टी का बड़ा हिस्सा भरभराकर जमींदोज हो गया। यह आठवीं बार है, जब यहां जमीन धंसने की घटना सामने आई है। इस बार हादसे की चपेट में एक मकान भी आ गया, जिसके साथ उसमें रखा लाखों रुपये का सामान भी मिट्टी में दबकर बर्बाद हो गया। लगातार हो रहे धंसाव ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है।हालांकि, बुधवार का दिन किसानों के लिए एक राहत भरी खबर भी लेकर आया। लंबे समय से जमीन अधिग्रहण की मांग कर रहे किसानों के संघर्ष को अब एक कदम और सफलता मिली है। जिला राजस्व अधिकारी की ओर से जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए 20-ए नोटिस पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। अब इसे मंजूरी के लिए रेलवे विभाग के पास भेजा जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले एक सप्ताह के भीतर इसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी हो सकता है।किसानों को मिलेगा 12 प्रतिशत ब्याज :