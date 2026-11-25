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- दान और वस्त्रों को लेकर हुआ था विवाद, मां-बेटी पर कुंडल छीनने और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोपसंवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। सैनिक कॉलोनी स्थित शिव मंदिर में तुलसी विवाह के दौरान चढ़ावे में आए दान और वस्त्रों को लेकर शुरू हुआ विवाद मारपीट तक पहुंच गया। आरोप है कि 23 नवंबर को मंदिर में तैनात महिला सिक्योरिटी गार्ड सुमन पर मोनिका भाटिया ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। बचाव में हाथ आगे करने पर उनके हाथ में गहरा घाव हो गया। महिला ने मोनिका और उनकी मां अंजना भाटिया पर सोने का कुंडल छीनने और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है।सुमन ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 22 नवंबर को तुलसी विवाह के दौरान चढ़ावे में आए दान और वस्त्र मंदिर के स्टोर में रखे गए थे। आरोप है कि मोनिका भाटिया इन सामान को अपने कब्जे में लेना चाहती थीं। इसे लेकर वह शोर मचा रही थीं। दोनों गार्डों ने उन्हें पूजा कर जाने के लिए कहा तो वह गाली-गलौज करने लगीं।शिकायत के अनुसार, 23 नवंबर की शाम करीब छह बजे सुमन मंदिर में ड्यूटी पर थीं। इसी दौरान मोनिका अपनी मां अंजना के साथ वहां पहुंचीं। आरोप है कि अंजना ने आते ही गाली-गलौज शुरू कर दी। इसी बीच मोनिका ने सुमन के गले पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। बचाव में हाथ आगे करने से उनके हाथ में चोट आई। सुमन के मुताबिक, झगड़े के दौरान उनका सोने का कुंडल नीचे गिर गया। आरोप है कि मोनिका ने कुंडल उठाकर उनके हाथ से छीन लिया। इसके बाद मां-बेटी ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी।पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि सुमन की मेडिकल रिपोर्ट में तीन चोटें दर्ज हैं। शिकायत और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर 24 नवंबर को डबुआ थाने में मोनिका भाटिया और अंजना भाटिया के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।