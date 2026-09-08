Faridabad News: डरा-धमकाकर 3.42 लाख की ठगी

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फरीदाबाद। सेक्टर-14 निवासी व्यक्ति को डरा-धमकाकर 3.42 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित ने पुलिस को शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सेक्टर-14 निवासी दिलीप कुमार ने शिकायत में बताया कि वह ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी का शिकार हुआ है। उसके साथ कुल 3,42,837 रुपये की धोखाधड़ी की गई। आरोपी ने ऑनलाइन माध्यम से उसे डराया-धमकाया और चोट पहुंचाने की धमकी देकर भय का माहौल बनाया। इसके बाद धोखे में रखकर उसकी रकम हड़प ली गई। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संवाद