Faridabad News: प्लॉट बेचने के नाम पर 14.50 लाख की धोखाधड़ी, प्राथमिकी दर्ज

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शिकायतकर्ता तेजपाल ने पुलिस को बताया कि उसने आरोपी से दो प्लॉट खरीदने के लिए इकरारनामा किया था। एक 200 वर्ग गज के प्लॉट का सौदा 6.60 लाख रुपये में तय हुआ था, जिसके लिए चार लाख रुपये चेक से दिए गए। दूसरे 350 वर्ग गज के प्लॉट का सौदा 10.50 लाख रुपये में तय हुआ और पूरी रकम चेक से अदा की गई। तेजपाल के अनुसार, दोनों प्लॉटों के लिए कुल 14.50 लाख रुपये का भुगतान किया गया था। आरोपी ने जमीन को अनुमोदित क्षेत्र में बताकर इकरारनामे किए थे, लेकिन अब वह दोनों प्लॉटों का कब्जा देने से इन्कार कर रहा है।तेजपाल का आरोप है कि कब्जा मांगने पर आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने धोखाधड़ी की नीयत से उससे यह रकम ली थी। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि शिकायत की जांच की गई है। जांच के बाद आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। संवाद