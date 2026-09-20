{"_id":"6ab017b7933e7ccea506c26f","slug":"fraud-committed-under-the-pretext-of-shopping-apk-files-and-cancelling-insurance-faridabad-news-c-26-1-fbd1023-80554-2026-09-20","type":"story","status":"publish","title_hn":"Faridabad News: शॉपिंग, एपीके फाइल और बीमा खत्म करने के नाम पर ठगी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Faridabad News: शॉपिंग, एपीके फाइल और बीमा खत्म करने के नाम पर ठगी

नोएडा ब्यूरो

Updated Sun, 20 Sep 2026 10:58 PM IST Updated Sun, 20 Sep 2026 10:58 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

