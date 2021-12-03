Faridabad News: सरकारी स्कूलों में चार रंग के डस्टबिन अनिवार्य

संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। जिले के सरकारी स्कूलों में अब कचरे के निस्तारण का तरीका बदलने जा रहा है। स्कूलों में गीले और सूखे कचरे को एक जगह डालने के बजाय अलग-अलग श्रेणियों में रखना होगा। इसके लिए स्कूल परिसरों में हरे, नीले, लाल और काले रंग के चार डस्टबिन रखना अनिवार्य किया गया है।नई व्यवस्था के तहत हरे रंग के डस्टबिन में बचा हुआ भोजन, सब्जियों और फलों के छिलके डाले जाएंगे। नीले डस्टबिन में कागज, प्लास्टिक, कांच और धातु जैसी दोबारा इस्तेमाल होने वाली सामग्री रखी जाएगी। लाल डस्टबिन में सैनिटरी नैपकिन, डायपर और इसी तरह का कचरा डाला जाएगा। वहीं, काले डस्टबिन में बल्ब, दवाइयां, पेंट और इलेक्ट्रॉनिक कचरा रखा जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी अंशु सिंगला ने बताया कि स्कूलों में विद्यार्थियों को कचरे की अलग-अलग श्रेणियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके लिए पोस्टर, नुक्कड़ नाटक, मॉडल और कक्षा गतिविधियों का सहारा लिया जाएगा। इस व्यवस्था से स्कूलों में कचरा इकट्ठा करने और उसके निस्तारण में आसानी होगी। साथ ही विद्यार्थियों को यह समझने का मौका मिलेगा कि किस तरह का कचरा दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है और किसका सुरक्षित निस्तारण जरूरी है। इसका उद्देश्य बच्चों में बचपन से ही पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी विकसित करना है।