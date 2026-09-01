Faridabad News: आरडब्ल्यूए प्रधान पर हमला करने के आरोप में चार पकड़े

विज्ञापन



आरोपियों की पहचान सोनू निवासी इस्लामाबाद, पलवल, रोहित निवासी चांदहट, पलवल, आशीष निवासी सेक्टर-16 और राहुल दूबे निवासी सेक्टर-82 के रूप में हुई है। आरोपितों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल सेंट्रो कार, लोहे की पाइप और बेसबॉल डंडा बरामद किया गया है। फ्लोरिडा अपार्टमेंट निवासी अश्वनी शुक्ला सोसाइटी के आरडब्ल्यूए प्रधान हैं। वह सोसाइटी में रहने वाले किरायेदारों का चरित्र सत्यापन और पुलिस वेरिफिकेशन कराने की प्रक्रिया शुरू कर रहे थे। इसी बात को लेकर राजीव अत्री, राहुल दूबे, आशीष और उनके साथियों से उनका विवाद हो गया था। संवाद

विज्ञापन

फरीदाबाद। सेक्टर-82 स्थित फ्लोरिडा अपार्टमेंट के आरडब्ल्यूए प्रधान पर जानलेवा हमला और कार में तोड़फोड़ करने के मामले में अपराध शाखा सेंट्रल ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों को पलवल के गदपुरी टोल से पकड़ा।