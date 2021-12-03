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Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Former MLA demanded that a case be registered against the Municipal Corporation's Superintending Engineer (SE).

Faridabad News: पूर्व विधायक ने नगर निगम के एसई पर मामला दर्ज करने की मांग की

Sat, 29 Aug 2026 12:14 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 12:14 AM IST
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Former MLA demanded that a case be registered against the Municipal Corporation's Superintending Engineer (SE).
फरीदाबाद। एनआईटी से पूर्व विधायक नीरज शर्मा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने फरीदाबाद के पुलिस आयुक्त, उपायुक्त , डीसीपी बल्लभगढ़ और नगर निगम आयुक्त से मिलकर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देकर नगर निगम फरीदाबाद अधीक्षण अभियंता ओमबीर सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है।
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ज्ञापन में पूर्व विधायक ने अवगत कराया कि एक ऑडियो के माध्यम से संज्ञान में आया है कि अधीक्षण अभियंता ने एक पूर्व पार्षद के पति से बातचीत के दौरान बिहारी और प्रवासी समुदाय के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया है। एक जिम्मेदार सरकारी पद पर रहते हुए पूरे बिहारी समाज को गाली देना और क्षेत्रीय भेदभाव पैदा करना भारतीय न्याय संहिता के तहत गंभीर अपराध है। अधिकारी के इस कृत्य से प्रवासी समाज की भावनाओं को गहरा आघात पहुंचा है और उनमें भारी रोष व्याप्त है, जिससे क्षेत्र में शांति व्यवस्था बिगड़ने की आशंका है।
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प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासन से मांग की है कि अधीक्षण अभियंता को तुरंत प्रभाव से निलंबित करने के बाद बर्खास्त किया जाए।
इस अवसर पर पूर्व पार्षद दयाशंकर गिरी, मधुसूदन झा, रघुवर दयाल प्रधान भोजपुरी अवधि समाज, संयोजक आरके तिवारी, अरुण सिंह, रामरेखा यादव, राजकुमार यादव, ज्ञानेन्द्र यादव और रामअवतार, विपिन बिहार यादव, प्रभु झा आदि मौजूद थे।
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