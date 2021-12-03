Faridabad News: पूर्व विधायक ने नगर निगम के एसई पर मामला दर्ज करने की मांग की

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ज्ञापन में पूर्व विधायक ने अवगत कराया कि एक ऑडियो के माध्यम से संज्ञान में आया है कि अधीक्षण अभियंता ने एक पूर्व पार्षद के पति से बातचीत के दौरान बिहारी और प्रवासी समुदाय के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया है। एक जिम्मेदार सरकारी पद पर रहते हुए पूरे बिहारी समाज को गाली देना और क्षेत्रीय भेदभाव पैदा करना भारतीय न्याय संहिता के तहत गंभीर अपराध है। अधिकारी के इस कृत्य से प्रवासी समाज की भावनाओं को गहरा आघात पहुंचा है और उनमें भारी रोष व्याप्त है, जिससे क्षेत्र में शांति व्यवस्था बिगड़ने की आशंका है।प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासन से मांग की है कि अधीक्षण अभियंता को तुरंत प्रभाव से निलंबित करने के बाद बर्खास्त किया जाए।इस अवसर पर पूर्व पार्षद दयाशंकर गिरी, मधुसूदन झा, रघुवर दयाल प्रधान भोजपुरी अवधि समाज, संयोजक आरके तिवारी, अरुण सिंह, रामरेखा यादव, राजकुमार यादव, ज्ञानेन्द्र यादव और रामअवतार, विपिन बिहार यादव, प्रभु झा आदि मौजूद थे।