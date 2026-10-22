Faridabad News: पांच ट्रेनें देरी से पहुंचीं, यात्री परेशान

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फरीदाबाद। फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर बृहस्पतिवार को पांच ट्रेनें देरी से पहुंचीं। सचखंड एक्सप्रेस निर्धारित समय से नौ घंटे लेट चली। इससे यात्रियों को स्टेशन पर इंतजार करना पड़ा। रेलवे के अनुसार, समता एक्सप्रेस एक घंटा 20 मिनट, गाजियाबाद-मथुरा ईएमयू और गीता जयंती एक्सप्रेस एक घंटे देरी से चली। अंडमान एक्सप्रेस एक घंटा 33 मिनट लेट रही। ट्रेनों की देरी के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। यात्रियों को अपनी यात्रा के लिए अतिरिक्त समय इंतजार में बिताना पड़ा। संवाद