Faridabad News: प्लॉट पर रखे पाइप में लगी आग

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फरीदाबाद। सेक्टर-25 स्थित एक प्लॉट में रखे पाइप के बंडलों में बृहस्पतिवार दोपहर आग लग गई। प्लॉट में पाइप के 10 से 15 बंडल रखे हुए थे। बताया जा रहा है कि किसी ज्वलनशील पदार्थ के संपर्क में आने से पाइप के बंडलों में आग लगी। आग की सूचना मिलने पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। करीब 1:00 बजे आग लगी थी। दमकल कर्मियों ने करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद दोपहर तीन बजे तक आग पर काबू पा लिया गया। संवाद