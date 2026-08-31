Faridabad News: मेडिकल स्टोर में लगी आग, दवाइयां जलकर राख

संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। सुभाष चौक स्थित मेडिकल स्टोर में रविवार देर रात आग लग गई। दुकान से धुआं निकलता देख लोगों ने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया लेकिन दुकान में बड़ी मात्रा में दवाइयां और मेडिकल सामान होने के कारण आग तेजी से फैल गई।सूचना मिलने पर पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। मेडिकल स्टोर संचालक देवांश के अनुसार, रात करीब नौ बजे दुकान बंद कर घर चले गए थे। करीब डेढ़ से दो घंटे बाद पड़ोसी दुकानदारों ने फोन कर दुकान में आग लगने की सूचना दी। सूचना मिलते ही पर्वतीय पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंची। संचालक ने बताया कि आग से करीब सात से आठ लाख रुपये का नुकसान हुआ है। उन्होंने आशंका जताई कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी होगी। पर्वतीय चौकी इंचार्ज महेश कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई थी। दमकल विभाग के कर्मचारियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट सामने आया है। फायर स्टेशन ऑफिसर राकेश कुमार ने भी बताया कि टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई।