Faridabad News: वाहन चालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 12:17 AM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 12:17 AM IST
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फरीदाबाद। अलग-अलग सड़क हादसों में दो युवकों की मौत के मामले में पुलिस ने वाहन चालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। जेसी बोस विश्वविद्यालय के सामने दिल्ली-आगरा हाईवे के फ्लाईओवर पर 17 सितंबर की रात पिकअप की टक्कर से साहिल की मौत हो गई थी।
चाचा विनोद की शिकायत पर सेक्टर-7 चौकी पुलिस ने पिकअप चालक के खिलाफ धारा 281 और 106 बीएनएस के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। उधर, 16 सितंबर की शाम मच्छगर गांव स्थित निजी स्कूल के पास कैंटर की टक्कर से सुरक्षा गार्ड बलराम की मौत हो गई थी। वह मोटरसाइकिल से ड्यूटी पर जा रहा था। पीछे से कैंटर ने उसकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी थी। अस्पताल में डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया था। मृतक के भाई बालकिशन की शिकायत पर सदर बल्लभगढ़ थाना पुलिस ने 17 सितंबर को कैंटर चालक के खिलाफ धारा 281 और 106(1) बीएनएस के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली। संवाद
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चाचा विनोद की शिकायत पर सेक्टर-7 चौकी पुलिस ने पिकअप चालक के खिलाफ धारा 281 और 106 बीएनएस के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। उधर, 16 सितंबर की शाम मच्छगर गांव स्थित निजी स्कूल के पास कैंटर की टक्कर से सुरक्षा गार्ड बलराम की मौत हो गई थी। वह मोटरसाइकिल से ड्यूटी पर जा रहा था। पीछे से कैंटर ने उसकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी थी। अस्पताल में डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया था। मृतक के भाई बालकिशन की शिकायत पर सदर बल्लभगढ़ थाना पुलिस ने 17 सितंबर को कैंटर चालक के खिलाफ धारा 281 और 106(1) बीएनएस के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली। संवाद
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