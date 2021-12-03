Faridabad News: मेयर प्रवीण बत्रा जोशी ने किया पौधरोपण

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मेयर जोशी ने कहा कि पेड़-पौधे हमारे जीवन का आधार हैं। अधिक से अधिक पौधरोपण करने से न केवल शहर को हरा-भरा बनाया जा सकता है, बल्कि स्वच्छ वायु और स्वस्थ वातावरण भी सुनिश्चित किया जा सकता है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे पौधे लगाने के साथ-साथ उनकी नियमित देखभाल भी करें। इस अवसर पर निगम आयुक्त यशेंद्र सिंह ने कहा कि स्वच्छ और हरित फरीदाबाद के लिए पौधरोपण के साथ-साथ लगाए गए पौधों की देखभाल करना भी हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। पर्यावरण संरक्षण को जनअभियान बनाकर ही आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ हवा और बेहतर वातावरण सुनिश्चित किया जा सकता है।