Faridabad News: सोतई में किसानों का धरना जारी

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फरीदाबाद। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए जमीन जाने पर मुआवजे की मांग को लेकर सोतई गांव में मंगलवार को भी किसानों का धरना जारी रहा। किसान वर्तमान मार्केट रेट से मुआवजा नहीं मिलने तक अनिश्चितकालीन धरना देते रहेंगे। मंगलवार को आस पास के गांवों के किसान भी धरने का समर्थन करने धरने पर पहुंचे। उपरोक्त शामलात भूमि का केस कोर्ट में चल रहा है जिसकी आगामी तारीख़ तीन सितंबर है । किसानों ने मंगलवार को इस पर चर्चा की। यदि आगामी सुनवाई की तारीख़ पर कोई निर्णय नहीं हुआ तो सभी किसान मिलकर कोई बड़ा निर्णय लेंगे ।किसानों का धरना न्याय की लड़ाई में निरंतर चलता रहेगा ।धरना स्थल पर धरना अध्यक्ष ठा. धर्मवीर फौजी, नारायण सिंह, दिनेश रावत, नरेन्द्र , सतपाल मास्टर, रॉकी, सतीश, प्रदीप, नरेंद्र, दीपक, बिजेंद्र सिंह , बीरम, दयोली , रामू भाटी, संदीप एडवोकेट, देवन, किसान नेता बबलू हुड्डा, महाराज राजेंद्र देव , दीपक शर्मा पन्हेड़ा, और इंस्पेक्टर रणजीत सिंह डीग भी मौजूद रहे । ब्यूरो