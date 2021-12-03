Faridabad News: किसानों का धरना 21वें दिन भी जारी, अधिकारियों के न पहुंचने से रोष

संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। नोएडा हवाई अड्डे के लिए बनाए जा रहे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए अधिग्रहीत की गई जमीन का उचित मुआवजा नहीं मिलने के विरोध में सोतई गांव में किसानों का धरना बृहस्पतिवार को 21वें दिन भी शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहा। किसान अपनी मांगों को लेकर दिन-रात धरना स्थल पर डटे हुए हैं। 21 दिन बीत जाने के बावजूद अभी तक कोई अधिकारी या जनप्रतिनिधि उनकी समस्याएं सुनने के लिए धरना स्थल पर नहीं पहुंचा है।धरने पर मौजूद किसानों ने कहा कि सरकार किसानों को प्राथमिकता देने की बात करती है, लेकिन उनकी जायज मांगों को लेकर अब तक गंभीरता दिखाई नहीं गई है। किसानों ने कहा कि जब तक उनकी जमीन का उचित मुआवजा और न्याय नहीं मिलता, तब तक उनका आंदोलन लगातार जारी रहेगा। बृहस्पतिवार को धरना स्थल पर धर्मबीर फौजी, नारायण सिंह और सुखपाल समेत कई किसान मौजूद रहे। धरने में महिलाओं की भी भागीदारी रही। किसान नेता मास्टर देवी सिंह लांबा भी धरना स्थल पर मौजूद रहे और आंदोलन को समर्थन दिया। किसानों ने कहा कि उनका धरना पूरी तरह शांतिपूर्ण है और न्याय की मांग को लेकर 24 घंटे लगातार चल रहा है। किसानों ने प्रशासन से जल्द वार्ता कर उनकी समस्याओं का समाधान कराने की मांग की है।