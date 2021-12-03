Faridabad News: फरीदाबाद ने कैथल को आठ विकेट से हराकर तीसरा स्थान हासिल कियाि

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टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी को आई कैथल की टीम 15 ओवर में 72 रन ही बना सकी। फरीदाबाद की ओर से अंश ने तीन ओवर में महज 11 रन देकर तीन विकेट हासिल किए। गर्व ने तीन ओवर में छह रन देकर दो विकेट झटके जबकि प्रांजल ने तीन ओवर में 21 रन देकर दो विकेट और रियांश ने तीन ओवर में 17 रन देकर दो विकेट अपने नाम किए।लक्ष्य का पीछा करने उतरी फरीदाबाद की टीम ने महज 7.1 ओवर में दो विकेट खोकर 73 रन बनाते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया। कबीर लांबा ने 17 गेंदों पर 26 रन की तेजतर्रार पारी खेली। निखिल नागर ने सिर्फ सात गेंदों में 23 रन बनाकर टीम की जीत आसान कर दी। उत्कर्ष ने 14 गेंदों पर 19 रन का योगदान दिया। कबीर लांबा को मैन ऑफ द मैच चुना गया। संवाद