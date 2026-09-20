फरीदाबाद: दुष्कर्म के केस में फंसाने की धमकी, एएसआई ने मांगी दो लाख रुपये की रिश्वत, एसीबी ने किया गिरफ्तार

हरियाणा के फरीदाबाद में एंटी करप्शन ब्यूरो ने तिगांव थाने में तैनात एएसआई हिदायत खान को 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया है। आरोप है कि एएसआई ने राजस्थान की एक युवती के साथ लिव-इन रिलेशन में रह रहे दिल्ली निवासी युवक को रेप केस में फंसाने की धमकी दी थी। युवक से केस से निकालने के नाम पर दो लाख रुपये की मांग की गई थी। बाद में एक लाख रुपये में सौदा तय हुआ। शनिवार रात करीब 11 बजे युवक रिश्वत की पहली किस्त के 20 हजार रुपये देने थाने पहुंचा, जहां पहले से ट्रैप लगाए बैठी एसीबी की टीम ने एएसआई को पकड़ लिया।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जानकारी के अनुसार, राजस्थान के डीग जिले की रहने वाली युवती और दिल्ली के श्रीनिवासपुरी, गांधी कैंप-2 निवासी रोहित पिछले काफी समय से लिव-इन रिलेशन में रह रहे थे। कुछ दिनों से दोनों तिगांव में रोहित के एक रिश्तेदार के घर रह रहे थे। रोहित के मुताबिक, 10 सितंबर को युवती के परिजन वहां पहुंचे और उसके व युवती के साथ मारपीट की। इसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। रोहित का आरोप है कि उसने पुलिस को बताया था कि युवती बालिग है और अपने परिवार के साथ नहीं जाना चाहती। इसके बावजूद एएसआई हिदायत खान ने युवती को उसके परिजनों के साथ भेज दिया।रोहित ने आरोप लगाया कि एएसआई ने उसे और उसके रिश्तेदार को रेप केस में फंसाने की धमकी दी। इसके बाद केस से निकालने के लिए दो लाख रुपये मांगे गए। रोहित के अनुसार, उसने पहले पांच हजार रुपये दे दिए थे, लेकिन इसके बाद भी एएसआई फोन करके रकम की मांग करता रहा। बाद में एक लाख रुपये में मामला निपटाने की बात तय हुई। रकम एक सप्ताह में तीन किस्तों में देनी थी।सौदे के मुताबिक, शनिवार को पहली किस्त के रूप में 20 हजार रुपये देने थे। रोहित ने एसीबी से शिकायत की। शिकायत की जांच के बाद टीम ने ट्रैप की योजना बनाई। शनिवार रात करीब 11 बजे रोहित रुपये लेकर तिगांव थाने पहुंचा। आरोप है कि एएसआई ने उसे थाने के अंदर पैसे लेकर बुलाया था। जैसे ही हिदायत खान ने 20 हजार रुपये लिए, एसीबी की टीम ने मौके पर कार्रवाई करते हुए उसे पकड़ लिया। एसीबी अधिकारियों के अनुसार, आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। मामले की जांच जारी है।