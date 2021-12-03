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Faridabad News: देश के विकास और राष्ट्रहित के लिए प्रत्येक नागरिक जिम्मेदारी निभाए

Fri, 09 Oct 2026 01:14 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 01:14 AM IST
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Every citizen should fulfill their responsibility towards the country's development and the national interest.
कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने की अपील
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फरीदाबाद। डबुआ कॉलोनी में ''''दो साल बेमिसाल'''' कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का क्षेत्रवासियों ने भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों तथा जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी साझा की।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि देश के विकास और राष्ट्रहित के लिए प्रत्येक नागरिक को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश सेवा, सुशासन और विकास की भावना के साथ निरंतर आगे बढ़ने की बात कही। श्री गुर्जर ने ''''हम देश के लिए जिएंगे और देश के लिए मरेंगे'''' की भावना के साथ प्रत्येक नागरिक से राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाने का आह्वान किया।
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केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि केंद्र और प्रदेश सरकार गरीबों, किसानों, मजदूरों, युवाओं तथा समाज के अंतिम व्यक्ति को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।
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उन्होंने क्षेत्र में बिजली व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए लगभग 2800 करोड़ रुपये की लागत से 11 हजार केवी की बिजली लाइनों को भूमिगत करने की योजना का उल्लेख किया। इससे बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सुधार होगा और नागरिकों को बेहतर एवं निर्बाध बिजली सुविधा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

कार्यक्रम के दौरान, एनआईटी से भाजपा विधायक सतीश फागना ने केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का स्वागत करते हुए कहा कि एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को लगातार गति दी जा रही है। क्षेत्रवासियों की ओर से केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर को चांदी का मुकुट भेंट कर सम्मानित भी किया गया।
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