फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   ESIC Medical College to seek help from social organizations to address blood shortage.

Faridabad News: रक्त की कमी दूर करने के लिए सामाजिक संगठनों की मदद लेगा ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज

Sat, 05 Sep 2026 12:07 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 12:07 AM IST
विज्ञापन
ESIC Medical College to seek help from social organizations to address blood shortage.
ऑपरेशन के लिए हर महीने 1000 से 1200 यूनिट रक्त की जरूरत
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। एनआईटी-3 स्थित ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में मरीजों के ऑपरेशन के लिए रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अब सामाजिक और औद्योगिक संगठनों की मदद ली जाएगी। अस्पताल प्रबंधन सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उनके सदस्यों और आम लोगों को स्वैच्छिक रक्तदान के लिए प्रेरित करेगा। रक्त की कमी को दूर करने के लिए 30 जुलाई से अस्पताल में नियमित रक्तदान शिविर भी आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों के जरिये करीब एक माह में 700 यूनिट रक्त एकत्रित किया जा चुका है।
ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में हर महीने करीब 1000 से 1200 यूनिट रक्त की आवश्यकता होती है। ऐसे में रक्तदान शिविरों के माध्यम से जुटाए गए रक्त के बावजूद मांग और उपलब्धता के बीच करीब 300 से 500 यूनिट का अंतर रह जाता है। इस अंतर को पूरा करने के लिए फिलहाल मरीजों के तीमारदारों को रक्त की व्यवस्था करनी पड़ती है। अस्पताल प्रबंधन अब इस निर्भरता को कम करने के लिए सामाजिक और औद्योगिक संगठनों के सहयोग से नियमित रक्तदान कराने की तैयारी में है। इसके अलावा विभिन्न औद्योगिक संस्थानों और सामाजिक संगठनों से संपर्क कर वहां भी रक्तदान शिविर आयोजित करने की योजना बनाई जा रही है। अस्पताल के डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, कर्मचारी और मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थी भी स्वैच्छिक रक्तदान में भाग ले रहे हैं।
विज्ञापन

-
रक्तदान की मुहिम शुरू करने का मकसद अस्पताल में पर्याप्त रक्त उपलब्ध रखना है, ताकि रक्त की कमी के कारण किसी मरीज के ऑपरेशन या उपचार में देरी न हो । वहीं तीमारदारों को रक्तदाता तलाशने के लिए परेशान न होना पड़े। - डॉ. कालिदास चव्हाण दत्तात्रेय, डीन, ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed