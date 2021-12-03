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Faridabad News: बिजली कर्मचारियों ने खत्म की हड़ताल, शनिवार से शुरू होगी आपूर्ति

Sat, 24 Oct 2026 01:24 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 01:24 AM IST
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Electricity workers have called off their strike; supply will resume from Saturday.
अमर उजाला ब्यूरो
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फरीदाबाद। जिले में चल रही बिजली कर्मचारियों की हड़ताल शुक्रवार देर शाम को खत्म हो गई। गुरुग्राम और नूंह में निजी कंपनी को बिजली वितरण का लाइसेंस देने के विरोध में कर्मचारी हड़ताल पर थे। पंचकूला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ बैठक में लाइसेंस रद्द करने का आश्वासन मिलने के बाद हड़ताल वापस लेने का निर्णय लिया गया। हरियाणा बिजली कर्मचारी एवं इंजीनियर संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। संघ के कर्मचारी नेता लेखराज ने बताया कि जिले में शनिवार से बिजली आपूर्ति सामान्य रूप से शुरू हो जाएगी। कर्मचारियों को फील्ड में फॉल्ट ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी कर्मचारी फील्ड पर हैं।
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